Valgevenes mängiv endine Levadia kaitsja: ma ei ütleks, et jalgpallurid kardavad 

"Ma ei ütleks, et [jalgpalluritel] on hirm. Juhul kui meeskonnas keegi külmetab või haigestub, hakkavad kohe mingid jutud, aga seni pole mulle teadaolevalt Valgevene jalgpallis ühtki koroonaviirusesse nakatumise juhtumit. Jätkame oma tööd. Kui öeldakse, et mängime, siis läheme väljakule, kui otsustatakse meistrivõistlused peatada, siis läheme pausile," kommenteeris Rahmanov venekeelsele ERR-ile.