Hollandi kunagine parim naissportlane leidis uued väljakutsed pornotööstuses 

"Kui sa oled kaheksa või üheksa aastane, siis on medalivõit kingitus. Kõik on uhked - vanemad, sõbrad, vanavanemad. Sa tunned end milleski erilisena ja see on väga hea tunne," rääkis nüüdseks 34aastane van de Leur, kes avaldab neil päevil oma elulooraamatu pealkirjaga "Lihtsalt Verona".

"Kuid kui see läheb edasi ja sa jõuad esimest korda poodiumile, algab surve. Sest kui sa järgmisel korral poodiumile ei jõua, valatakse sind sopaga üle ja öeldakse, et sa ei ole piisavalt hea. Siis muutub see kinnisideeks, ja mitte ainult sulle, vaid ka kõigile teistele, kes on su ümber. Sa saad sponsorid, lepingud ja see on kõigi jaoks nii tähtis. Sa pead hakkama kõigile meele järele olema," avas van de Leur noore tippsportlase karmi argipäeva.