Üks Prantsuse ründestaar sarjas teist: te ei võrdle ju F1 autot kardiga?! 

"Te ei võrdle ju vormel 1 sarja autot kardiga?!" kurjustas Benzema, kui keegi tõi mängu Giroud' nime. "Ja ma tean, et mina olen see vormel 1."

"Tema mäng toimib ainult selle pärast, et ta on sellises meeskonnas. See pole eriline, ta ei tee midagi hämmastavat, kuid ta ajab oma rida. Kuid kas on kedagi, kellele tema mängustiil meeldib? Mina küll ei tea," jätkas Benzema sapiselt.