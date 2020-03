Pikalt jonni ajanud Barcelona mängijad leppisid lõpuks 70% palgakärpega 

Palgakärpest andis teada meeskonna kapten Lionel Messi. "Mõistame täielikult, et see on erandlik olukord ning oleme alati esimesed klubi abistama, kui nad seda vajavad," teatas argentiinlane Instagramis ja lisas, et mängijad annavad oma panuse selleks, et kriisi ajal ülejäänud töötajad oma palgast 100% kätte saaksid.