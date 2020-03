Koroonaviirusest tervenenud Saaremaa võrkpalliklubi mängija: õnneks elasin selle perioodi üle 

Kuigi eriolukord on teinud teiste inimestega suhtlemise keeruliseks, on Kuuba koondisega Rio olümpiamängudel käinud Jimenezel igapäevased vestluspartnerid olemas.

"Räägin oma perega iga päev, teeme videokõnesid ning nad teavad, et olen terve. Tunnen end rahulikumalt pärast teadasaamist, et olen paranenud. Perekonnaga ühenduses olemine on aidanud mul tuju tõsta, kuid olen endiselt isolatsioonis," rääkis Jimenez kodusele ajalehele Granma.