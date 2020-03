Doping Andrus Veerpalu dopingukaristus pole endiselt teada. Võimalik, et endine suusalegend pöördus spordikohtusse Mihkel Talivee , täna, 20:17 Jaga: M

Andrus Veerpalu. Foto: Aldo Luud

Kui mullusel Seefeldis toimunud murdmaasuusatamise MMil veredopinguga vahele jäänud Eesti suusatajatele määratud karistused on teada, siis Andrus Veerpalu, kes oli toona ametis Kasashtani suusataja Aleksei Poltoranini abilisena, saatus on veel lahtine. Võimalik, et selle põhjuseks on see, et ka 2011. aastal dopinguskandaali keskmes olnud kunagine spordilegend on otsuse spordiarbitraaži kohtus (CAS) edasi kaevanud.