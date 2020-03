Soome ralliäss on Neuville'iga päri: hübriidautode kasutuselevõtt on loll mõte 

Kasutusele võetakse hübriidautod, mis tähendab, et autod hakkavad meenutama R5 masinaid. 2022. aastal kasutusele võetavatel rallisõidukitel on viis käiku, keelatakse keskmine diferentsiaal ja vähendatakase aerodünaamikat. Uute reeglite üheks eesmärgiks vähendada nii auto kui ka tiimide kulusid.

Lappile sellised muudatused korda ei läinud. "Mulle tundub see loll. Arvan, et praeguste autodega maksimaalselt kihutades näeb see lahe välja. Mõistan, et tänapäevased ralliautod on kallid, kuid seda on ka hübriidid," vahendas soomlase sõnu portaal Rallit.fi.