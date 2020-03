Manchester City staar: kui hooaega lõpuni ei mängita, oleks õiglane tiitel Liverpoolile anda 

Hetkel on meeskondadel veel mängida üheksa või kümme vooru, liiga on peatatud vähemalt 30. aprillini. 29 kohtumisest 27 võitnud Liverpool edestab lähimat jälitajat Manchester City't tervelt 25 punktiga, tiitli, mis viimati 30 aastat tagasi võideti, kindlustamiseks piisab vaid kahest võidust.

2016. aastast Inglismaal palliv Gündogan oleks nõus, kui tiitel Liverpoolile antakse. "Jah, mulle see sobiks. Sportlasena tuleb olla aus," lausus poolkaitsja Saksamaa telekanalile ZDF.

Inglismaa meistriliiga klubid peavad järgmise koosoleku 3. aprillil, on väga tõenäoline, et hooaja jätkamist lükatakse veelgi edasi. Usutavasti pole võimalik mängudega jätkata enne ametlikku hooaja lõppu (17. mai). UEFA president Aleksander Ceferin ütles laupäeval, et käimasolevat hooaega ei mängita lõpuni juhul, kui matšidega ei saa jätkata enne juuni lõppu.