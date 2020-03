KOLE KOGEMUS: Roman Fosti viidi Keenias seitsmeks tunniks politseijaoskonna punkrisse 

"Nädal ei ole just kõige paremini alanud, kui lähed jooksma ja satud mõne aja pärast Iteni politseijaoskonda seitsmeks tunniks koos 11 teise jooksjaga ühte punkri, sealhulgas ka üks neiu, kes olevat trenni käigus püüdnud ühe noormehe kinni, kes omakorda ei tahtnud temast maha jääda," kirjutas 36aastane sportlane täna sotsiaalmeedias.

Nädal hiljem kuulsime, et kell 19 ei tohi väljas viibida, või saad ilma hoiatamata nuia, nagu ma eile peaaegu oleks saanud, kuna pärast punkris olemist läksin treeningut lõpule viima (üksi). Kell oli 18.53, kui nuiaga sõjaväelane vehkis, osutasin kaugelt kellale, et mul on veel seitse minutit aega. Politseijaoskonda kutsuti tähtsad isikud (väidetavalt terviseminister), veel mõned ja meid päästma autoriteedist Keenia treener Jerome.