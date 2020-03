Kümnevõistluse maailmameister kohandas kodu treeningkeskuseks 

"Õnneks on mul kodus õu ja aed, kus on võimalik nii mõnedki asjad ära teha," rääkis Kaul Saksamaa meediale. "Saan ka jõudu teha. Sörkimine on endiselt võimalik. Tervikliku treeningu võib läbi viia, kuid spetsiifiline harjutamine on välistatud."