Põrgu külje all väidetavalt maailma parima jalgpalli lauamängu leiutanud teadlane: „Seda mängides tunned muru lõhna!” 

MÄNG KÄIB: „Sokkeri“ isa Kristjan Piirimäega võtab mõõtu Paul Toomas Niitra, kes olla noorusele vaatamata mängus päris kibe käsi ning on nii mitmelgi korral selle leiutajale tuule alla teinud. Foto: Mari Niitra

Koroonaviirusest põhjustatud isolatsioon ja vaikelu on küllap igale vähegi sotsiaalselt aktiivsele inimesele põhjustanud väga tõsiseid sisemisi kannatusi. Eriti keeruline on olukord jalgpallisõpradele: telekast mänge ei näidata ning ise ka mängida ei saa, sest staadionid on kinni ja niikuinii pole suuremates gruppides kogunemised lubatud. Teatud leevendust võivad pakkuda ehk arvutis mängitavad virtuaalsed vutimängud, kuid pikalt selle ees istumine pole silmade ja vaimse tervise seisukohalt samuti hea. Kuid kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem – vahetult epideemia puhkemise eel tuli jalgpallihuvilisest tippteadlane Kristjan Piirimäe turule enda leiutatud jalgpalli lauamänguga „Sokker“, mis on tema kinnitusel parim selline mäng üldse, mis on kunagi välja mõeldud.