VUTIMAAILMA UUS ÄSS: triljon dollarit, planeedi kõige hinnalisem kodu ja teadmata kadunud Da Vinci maal 

Pole kahtlustki, et vutimaailmas koguks planeedi mõjuvõimsamate meeste sekka kuuluv kroonprints kõvasti vaenlasi, sest naftaraha eest ostetud karikad solgivad paljude arvates turgu. Siiski tasub Newcastle'i potentsiaalse omanikuvahetuse taustal tutvuda, kes see Mohammad bin Salman ikkagi on.