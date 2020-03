MÄKINENI VÕIT? WRC tegi tuleviku osas ootamatu otsuse 

"Nad (Hyundai ja M-Sport - toim) avastasid nüüd, et autod on liiga hinnalised ja bla-bla. Jah, WRC autod on kallid, aga kui tahad, et need oleks kiiremad kui R5 masinad, siis ei saa need toimida R5 reeglite järgi. See on fakt. WRC puhul on iga detail sammu võrra edasi viidud. Kui tippsõitjad panna R5 rooli, siis lendavad lõpuks autol rattad alt. Need mehed on harjunud gaas põhjas sõitma,“ rääkis Mäkinen märtsi alguses portaalile rallit.fi.