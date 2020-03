Asmeri positiivne koroonaproov pani Vipsi tiimis töö pausile 

Team Mugen tegeles Fuji ringrajal autode testimisega, samal ajal kui kõik mootorispordivõistlused on maailmas edasi lükatud. Nüüd avaldati ametlik pressiteade, kus öeldakse, et ühe tiimi liikme mänežer on väljaspool Jaapanit andnud positiivse proovi. Kuna meeskonnas sõidab lisaks Vipsile veel jaapanlane Tomoki Nojiri, siis on ka maailma meedias jõutud loogilise järelduseni, et haiegstus Vipsi abiline.