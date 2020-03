Kas tõesti? Evans väidab, et Toyota ei kasutaks Hyundai kavalat nippi 

Vimka peitus selles, et avapäeval esimesena startinud Neuville'i tabasid tehnilised probleemid. Laupäeval oli ta jälle rajal ning asus kihutama Toyota mehe Evansi järel ja oma tiimikaaslase Ott Tänaku ees.

Reeglite järgi pidanuks Neuville startima esimesena, kuid ta hilines meelega nii kaua, et pääseks rajale just Tänaku ees. Talle määrati ajalisi trahve, kuid need tema isiklikus seisus enam midagi ei muutnud.