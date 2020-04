Talisport Norra suusatamine pääses halvimast Toimetas Mart Treial , täna, 11:09 Jaga: M

Norra suusatajad (vasakult paremale) Sjur Röthe, Paal Golberg, Hans Christer Holund ja Johannes Höstflot Kläbo. Foto: Reuters/Scanpix

Kui eelmisel nädalavahetusel levis uudis, et Norra suusaliit peab võib-olla koondama ligi 100 töötajat, siis nüüd tundub, et halvimast on pääsetud. Sparebank1 otsustas majanduskriisi kiuste jätkata vähemalt kaks aastat nende peasponsorina