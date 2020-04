Eesti korvpalli Kuulsuste Hall sai neli uut liiget 

"Korvpall on meie väikest riiki maailmas tugevalt esindanud. Kuulsuste Hall on oluline nii rahvale, korvpallile kui kogu spordikultuurile üldiselt. Kui me ei mäleta minevikku, elame tulevikuta," lausus Eesti korvpalliliidu president Jaak Salumets pressiteate vahendusel. "Ühel hetkel soovime hallile leida ka füüsilise asukoha. Mina isiklikult näen, et see võiks olla Kalevi spordihallis, mis on märgilise tähendusega kogu Eesti korvpalli jaoks."