PÖÖRANE SUUSARETK: kolm norralast liuglesid 32 tunniga 516 kilomeetrit 

Ta lisas: "Viimastel tundidel panime tähele, et 50 km on pikk maa. Tunne oli juba nagu oleks peaaegu finišis, aga tegelikult on veel 50 km minna. Kümme kilomeetrit enne lõppu hakkas kiirus kasvama, sest tahtsime finišeerida."

"See ei pruugi olla tervislik, aga ohtlik ka mitte," sõnas neiu TV2-le. "Toit ja jook on kaasas ning peatuda saab igal ajal. 24 tunni jooksul on palju pause, kokku umbes kolme tunni jagu söömist ja niisama hängimist. See pole halvasti veedetud ööpäev."