Endine maailma parim jalgpallur saatis koroonast laastatud itaallastele südantsoojendava sõnumi 

„See, mis minu kodumaal praegu toimub, tekitab ärevust ja valu. Ma ei suuda kirjeldada tunnet, mida kogen, kui minu riik niiviisi. Kui palju me iga päev inimesi kaotame...Olen mõtetega kõikide inimestega, kes on viirusest mõjutatud olnud, eriti nendega, kes on mõne oma lähedase kaotanud,“ alustas Hiinas töötav Cannavaro.

„Eriliselt tahan tänada Itaalia meditsiinitöötajaid, kes töötavad iga päev selle nimel, et elusid päästa. Teie olete tõelised kangelased, keda meie riik vajab. Paraku pole keegi meist Superman ja keegi pole viirusele immuunne. Paljud alahindasid seda viirust. Arvasime, et see on kõigest gripp. Kui valesti me mõtlesime...Nüüd oleme keset rasket võitlust, millesse peame koos panustama,“ tõdes Cannavaro.

Cannavaro manitses inimesi unustamaks eelkõige enda heaolu ja mõtlema ühiskonnale ehk tiimile laiemalt. Ta tõi paralleeli jalgpallikoondisega.

„Seda näidet on ehk imelik tuua, kuna praeguste sündmuste keskel tundub sport nii teisejärguline, ent nagu me kõik teame, siis Itaalias on jalgpall suurem, kui lihtsalt sport. Kui rahvuskoondis mängib, kõik tunnevad, et on osa millestki. Ja kui itaallased on ühtsed, läheb meil väga hästi,“ lisas Cannavaro.

„Kui olin 2006. aasta MMil koondise kapten, nägin midagi sarnast. The Calciopoli (suur Serie Ad tabanud kihlveomängude skandaal - toim.) lahvatas vahetult enne turniiri ja paljud arvasid, et see saab meid mõjutama. Aga hoolimata kriisist oli meie sisekliima kogu aeg hea. Me hoolisime teineteisest rohkem kui kunagi varem ja nii kui Saksamaal maandusime, oli skandaal peaaegu unustatud. Inimesed küsivad minult tihti, kuidas Itaalia suutis selle MMi võita. Me ei võitnud seepärast, et meil oli õnne, me võitsime seepärast, et meil oli parim tiim, kes uskus täielikult, et suudab võita. Praegu vajame me samasugust suhtumist - me oleme murdmatud, kui hoiame ühte.“

Cannavaro tunnistas, et ka elu pärast kriisi saab olema keeruline, ent ka sellest suudetakse välja tulla.