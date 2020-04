Jalgpall FIFA ja UEFA tõttasid igavlevatele jalgpallifännidele appi. Tasuta tippmängud nüüd saadaval! Toimetas Oliver Lomp , täna, 21:07 Jaga: M

FC Barcelona piiritu rõõm Foto: Reuters/Scanpix

Kuna maailma jalgpall on peatatud, vaevlevad tulisemad fännid igavuse käes. Jalgpalli katusorganisatsioonid on otsustanud vutisõpradele abikäe ulatada ning on pannud paljud tippmängud internetiavarustesse üles vaatamiseks.