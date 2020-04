 Võimsate tiitlitega Ungari ujumiskoondist tabas koroonapuhang 

Kõige nimekam nakatunu on eelmisel aastal 200 meetri liblikujumises maailmameistriks kroonitud Boglarka Kapas. Kusjuures Kapase esimene proov oli negatiivne, ent kordusproov oli positiivne, kirjutab Reuters.

„Ma tunnen end hästi ja minu rutiin oluliselt ei muutu, sest ma olen niikuinii kodus olnud ja vaid aias käinud värsket õhku hingamas. Aga isegi end tervena tundes peab olema ettevaatlik, et mitte teistele haigust edasi anda,“ kommenteeris 26aastane ungarlanna.

Kõigi koroonaviiruse kandjate nimed pole avaldatud, ent teada on, et nakatunute seas on ka EM, ja MM-pronks Dominik Kozma, Euroopa meistrivõistluste hõbemedali omanik David Horvath ja maailmameistrivõistluste pronks Richard Bohus.