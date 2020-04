PÕNEV! Tommi Mäkineni suur unistus võib ikkagi täituda 

Praeguste plaande järgi on teadmata ajaks edasi lükatud Argentina, Portugali ja Sardiinia etapid. Suure tõenäosusega jäävad eelmainitud võistlused üldse ära. Juulikuine Keenia võidukihutamine on küll endiselt kalendris, kuid liiguvad jutud, et see etapp võib ära jääda ka koroonaviiruse välistel põhjustel. Kui olukord maailmas normaliseerub, siis ehk on paslik rääkida võimalusest, et augustis vajutatakse gaas põhja Soomes, kuid ühtegi garantiid pole.