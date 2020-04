Jalgpallurite naised võivad tõusta omamoodi päästeingliteks 

Pururikkad pallivõlurid on harjunud väga kindla elurütmiga. Igapäevased treeningud, massažid, füsioteraapiad ja meeskonnaüritused. Puhkuse ajal tehakse tavaliselt aga seda, mida süda lustib, sest rahakott piire ette ei pane. Kõik eelnev pole praegu aga mõeldav, sest koroonaviiruse tõttu on kõik inimesed mingis mõttes võrdsemad ning igaüks peab kodus karantiinis olema.

Raskel ajal on ühtmoodi oluline nii vaimne kui ka füüsiline tugi. Solskjaer selgitas, et üldiselt harjutab tema meeskond praegu kindla koduse programmi järgi. „Neil on omad harjutused ja dieedid. Praegust aega saab ära kasutada spetsiifiliste oskuste arendamiseks,“ ütleb ta. Endine ründetäht toob välja, et ta ise treenib oma lastega hoovis väravate löömist ja soovitab seda ka Unitedi mängijatele.