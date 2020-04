JULM ÄRI: Valgevenes teenitakse eludega riskides suurt raha 

Olukord on üdini jabur. Maailmas on ligi miljon koroonaviirusesse nakatunud inimest ja surnute hulk hakkab lähenema 50 000 piirile. Paljudes piirkondades peetakse just spordivõistlusi bioloogilisteks pommideks, mis viirusele hoo sisse andsid. Kuulsaim näide on Atalanta ja Valencia jalgpallilahing Itaalias, mis viis sügavasse kriisi Lombardia piirkonna ning tõi suure tõenäosusega kaasa ka viiruse kiirema leviku Hispaanias.