HEA TÖÖ! Armastatud staaride üleskutse jõudis poole miljoni eestlaseni 

Olümpiavõitja Gerd Kanteri sõnul on meil kõigil võimalik tavapärase elu taastamiseks anda oma panus. „Hoiame eemale, püsime kodus ja hoolime üksteisest!“ Olümpiapronks Allar Raja lisas: „Selleks, et jõuaksime tagasi oma normaalse elurütmi juurde, peame kõik käituma ääretult vastutustundlikult.“

Viiruse epitsentris Milanos asuv epeevehkleja Erika Kirpu tunnistas, et suhtus koroonaviirusesse alguses skeptiliselt. Nüüd on ta oma meelt muutnud ning paneb inimestele südamele, et koroonaviirusega võitlemine on meie igaühe vastutus. „Kui te ei muretse enda pärast, siis mõelge teistele. Peame aru saama, et selle probleemi lahendamise kiirus sõltub igaühest meist,“ ütles Kirpu.