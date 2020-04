Tõnu Tõniste | Kriisiaeg toob välja Eesti spordi kitsaskohad 

Kui märtsi alguses elasime veel teadmisega, et kõik see ootab meid harjumuspäraselt ees, siis nüüdseks on olukord kardinaalselt muutunud. Muutunud nii palju, et kriisi keskmes on kindlate väärtustena jäänud püsima meie inimesed, lähedased ja nende tervise hoidmine.

Koroonakriis on vaid mõne nädalaga niitnud jalust terve maailma toimimise. Valusaid hoope on teiste hulgas saanud sportlased, spordiklubid, alaliidud, treenerid, spordisündmuste korraldajad – kõik! Kuigi viimastel aastatel oleme teinud palju edusamme Eesti spordielu edendamiseks, siis kriis on halastamatult paljastanud struktuuri valukohad.

Praeguses olukorras soovitame sportlastel kasutada jõudeaega oma tehnika täiustamisele ja vormi hoidmisele, et olukorra taastumisel eesootavatel võistlustel maksimumtulemuseni küündida. Mida saab aga EOK ja Eesti spordisektor tervikuna praegu teha ja õppida, et järgmiste kriiside saabumisel oma parimas vormis olla?

Treenerid on tule all

Oma tippspordikogemusele tuginedes tean, kui oluline roll on treeneril sportlase ja tema karjääri kujundamisel. Kuigi riik on koroonakriisi puhul välja käinud abipaketi, siis paraku ei laiene see paljudele treeneritele ja spordivaldkonna spetsialistidele, kes on seni töötanud muude kokkulepete alusel kui tööleping.

Lähtuvalt EOK missioonist kaitsta spordiliikumist Eestis on oluline vaadata, mida saame ära teha, et praegune treenerite põlvkond ei kaoks ning seda vähestki järelkasvu treenerikutse juures hoida. Eestis oli 2019. aasta oktoobri seisuga kehtiva kutsetunnistusega treenereid 3420, kellest viiendat kuni kaheksandat taset omas 1877 treenerit. 1543 inimest tegutses seega abi- või nooremtreenerina (kolmas ja neljas tase).