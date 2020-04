Itaalia kõrgliigaklubi lõpetab hooaja. Tiimi president: veoautod on laipu täis ja meid sunnitakse vutti mängima. Hullumeelsus! 

Itaalia kõrgliiga proovib tänase päeva seisuga naasta mängu juurde 20. mail. Brescia presidendi sõnul on see idee ülbe ja vastutustundetu. Cellino sõnul peaks mõtlema tervisele ja jalgpallisüsteemi turvalisusele.

Kuigi Euroopa suurliigades tulevad signaalid, et vajadusel mängitakse hooaeg lõpuni kasvõi augustis, siis Cellino sellist olukorda ette ei kujuta. "Nad ei saa seda sundida. Hooaeg saab läbi 30. juunil, kui on klubide finantsaastate ja mängijate lepingu lõputähtaeg," selgitab mees, kelle ajab harja punaseks eelkõige UEFA.

"Nad on ülbed ja mõtlevad ainult enda majanduslikele huvidele. UEFA ei otsusta Itaalia meistrivõistluste toimumist, seda otsustab Itaalia. Kui Serie A tahab edasi mängida, siis see peab lõppema 30. juunil. Kas nad sunnivad meid mängima iga kahe päeva tagant? Või on UEFA-l tekkinud võimekus muuta päeva 72 tunni pikkuseks," iroonitses Cellino.