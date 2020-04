VANUS ON AINULT NUMBER! 89aastane Bernie Ecclestone saab isaks 

Uudist peeti algselt aprillinaljaks, kuid Šveitsi ajalehe Blick vormelispetsialist ja Ecclestone'i lähedane sõber Roger Benoit kinnitab, et teade vastab tõele. Laps peaks sündima suvel ja Fabiana sõnul on oodata poissi.

Britt lahkus vormel 1 sarjast 2017. aastal, kui ameeriklaste Liberty Media võttis juhtimise üle. Töötuks jäänud Eccelstone peaks pensionipõlve siiski üle elama, sest mehe varade väärtuseks hinnatakse pea 3 miljardit eurot, millega ta on üks Suurbrittania rikkamaid elanikke.

Ecclestonel on varasematest kooseludest kolm last: Petra, Tamara ja Deborah. Viimane neist sai hiljuti 65aastaseks ehk on pea 20 aastat vanem, kui tema isa praegune abikaasa ehk kasuema.