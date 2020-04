Palliklubid ja alaliidud saavad riigilt üle miljoni euro suuruse abisüsti 

ERRi spordiportaal kirjutab, et valitsuse kolme miljoni euro suurusest lisarahasüstist saavad sportmängude alaliidud ja meistriliiga klubid 1,2 miljonit.

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Taavi Pürn ütles, et toetuste otsustamisel lähtuti sellest, et spordis saavad kõige rohkem pihta need, kus erasektori toetused on osakaalult kõige suuremad.

"Saame öelda, et aastas kokku on erasektori toetusi näiteks nelja suurema liiga peale üle kuue miljoni euro. Ja praegu oleme arvestanud selliselt, et me saame nendele liigadele appi minna suurusjärgus 1,2 miljonit eurot, et aidata kukkumist pehmendada," rääkis Pürn.