JABURUSE TIPP! Premier League'i klubi soovib hooaja lõpuni mängida Hiinas 

Meeleheite põhjus on lihtne: raha. Kui hooaeg jääb pooleli, kaotab liiga (ja seeläbi ka klubid) Inglise meedia väitel ligi 870 miljonit eurot teleõiguste tulu.

Hiinas mängimise ideeni jõudis too anonüümne klubi, sest leidis, et seal oleks see tervisele ohutu ja infrastruktuuri mõttes teostatav. Kuigi Hiina, täpsemalt Wuhani linn on pandeemia allikas, siis viimaste uudiste kohaselt paraneb olukord suurriigis iga päevaga.

Niisamuti aitaks jalgpallimeeskondade Hiina "kolimine" Suurbritannia terviseametit, kes saaks klubide rajatisi kasutada hädaabiteenusteks. Daily Maili teatel peavad Manchester City, Manchester United ja Londoni Chelsea juba terviseametiga läbirääkimisi teemal, kuidas nad saaks abiks olla. Peamiselt käib jutt staadionite kasutamisest välihaiglatena.

Inglismaa meistriliiga 20 klubi tegevjuhid arutavad täna pärastlõunal videokoosolekul liiga olevikku ja tulevikku. Mõned klubid on Hiina-idee eos maha laitnud.

Näiteks üks tegevjuht ütles Athleticule: "Pakutakse välja Hiinat. See pole lihtsalt loogiline. See on hullumeelne idee ja arvan, et see lükatakse kindlalt tagasi.

Kui kolime Premier League'i praegu maailma teise otsa, siis meid purustatakse. Keegi süüdistas meid ükspäev mulli sees elamises. Ma saan aru, miks inimesed nii arvavad."

Ühe teise Premier League'i klubi juht lisas: "See on lihtsalt energia raiskamine. Ütleme nii, et kõik tahavad elu ja liigaga jätkata, aga kahjuks saavad otsuse langetada ainult jumal ja pandeemia."