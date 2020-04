Pandeemia takistab uute WRC-autode arendamist, millest võib saada sarjale suur mure 

"Koroonaviiruse mõju tiimidele, varustajatele ja FIAle peaks selguma järgmiste nädalate jooksul," märkis Toyota rallitiimi tehniline direktor Tom Fowler väljaandele DirtFish.

Samal teemal WRC MÄKINENI VÕIT? WRC tegi tuleviku osas ootamatu otsuse Teoorias tundub praegune võistlusvaba periood uue masina arendamiseks ideaalne, kuid häda on selles, et kõik detailid pole veel lõpuni paigas. "Nii keerulisi projekte on raske teostada ilma vähemalt mõne näost näkku kohtumiseks," sõnas Fowler.

"Virtuaalkoosolekud toimivad üldiselt päris hästi ja infot saab interneti kaudu jagada, kuid ümber ühe arvuti istudes liiguvad asjad palju kiiremini. Oleme erinevate projektide juures kogenud, et vahel tuleb teha see pingutus ja sõita auto või lennukiga kuskile kohale, et asjad saaksid tehtud."

Rallimaailma suurim hirm on, et hübriidtehnoloogia kasutusele võtmine tuleb edasi lükata. Näiteks vormel 1 ja NASCAR on planeeritud suurte tehniliste muudatustega seda juba teinud. WRC jaoks ei tundu see aga nii lihtne, sest nii Hyundai kui ka Ford (M-Sport) on väljendanud selgelt, et alternatiivenergia peab tulema aastal 2022.

"Koostöö tiimide vahel on hea," ütles Fowler. "Tahame kõik, et ala areneks. Samas on igaühel oma prioriteedid, olgu need ajendatud tehnilistest, turunduslikest või mis iganes põhjustest.