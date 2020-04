Hea uudis olümpiakomiteest: alaliidud ja sportlased ei jää kriisi tõttu rahata 

Ükski sponsor pole veel EOK toetamist lõpetanud, lisaks on saavutatud kultuuriministeeriumiga kokkulepe, mis peaks aitama Eesti spordil vähemalt selle aasta kenasti üle elada.



Olümpiamängud lükkusid aasta võrra edasi, mis saab sportlaste ja treenerite toetustest?

"Toetused jätkuvad. Kuigi tippspordikomisjon vaatab ka igat sportlast eraldi, siis ma näen, et suuri muudatusi ei tule. Positiivne on see, et kel olümpianorm täidetud, on seda ka järgmiseks aastaks."

Hea, et Team Estonia on üles ehitatud avalikule rahale. Oleks paljalt erafirmadele, siis oleks olukord väga halb."

Vestlesin teisipäeval-kolmapäeval erinevate alaliitudega, kust tuli läbiv sõnum: kui EOK ja riigi rahad säilivad, elame kriisi üle. Kas EOK rahad säilivad?

"Praegu pole põhjust öelda, et sel aastal toetus kukuks. Ka riigi poolt pole tulnud indikatsioone, et sel aastal peaks mingi kukkumine tulema. Olukord mõjutab hasartmängumaksu laekumist, aga meil on kultuuriministeeriumiga kokkulepe, et seda tasandatakse. Alaliidud ja sportlased saavad oma rahad kätte. Järgmine aasta on suurem küsimärk.

Arvan, et suurem probleem on [praegu] neil alaliitudel, kes elavad litsentsitasudest, nagu autospordiliit ütles: kui pole võistlusi, ei saa litsentsitasusid ja teatud [raha]numbrid jäävad täitmata."

Eile tuli uudis, et sport saab riigi lisaeelarvest kolm miljonit eurot. Kas see katab spordisektori kriisist tekkinud vajadused ära?

"Arvan, et katab. Seda teemat hoidis kultuuriministeerium, kes sai info alaliitude käest ja analüüsis seda. See pole lihtsalt kolm miljonit märtsikuu eest, vaid ka vaade sügisesse.

Kui pallimänguliigad enam ei käivitu või käivituvad ilma sponsoriteta, et siis kuidagi kompenseerida seda. Arusaadavalt on pallimängudel üldse raske, play-off'id hakkasid just tulema, mis tähendanuks suuremat sponsorite ja pealtvaatajate huvi."