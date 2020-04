Koroonakeeldu eiranud eksmaailmarekordiomanik arreteeriti 

38aastane pikamaajooksja oli üks 20 inimesest, kes lukustas end Iteni linnas asuvasse baari ning tarbis seal alkoholi. Sellega rikuti liikumiskeeldu: Keenias ei tohi väljas viibida alates seitsmest õhtul kuni viieni varahommikul. The Guardian kirjutas, et tolles grupis oli ka üks riigi poliitikutest.

Keenialane on pika ja eduka karjääri jooksul võitnud kahel korral Londoni maratoni ning korra Berliini ja New Yorgi maratonid. 2012. aasta Londoni OMil sai ta 42.195 km pikkusel distantsil kolmanda koha. Aasta hiljem Berliinis maailmarekordi 2:03.23 püstitanud Kipsang on suutnud isiklikku tippmarki kümne sekundi võrra kärpida, kõigi aegade edetabelis jagab ta kuuendat kohta. Hetkel kuulub maailmarekord ajaga 2:01.39 kaasmaalasele Eliud Kipchogele.