WRC KÕIK HÄÄLETAMA! WRC selgitab välja aegade parima rallisõitja, kandidaatide seas ka Tänak Toimetas Mihkel Talivee , täna, 18:41

Ott Tänak. Foto: Reuters/Scanpix

WRC on otsustanud, et nüüd on aeg paras selleks, et teha selgeks, kes on kõigi aegade parim ralliäss. Välja on valitud 20 pilooti, nende seas on mõistagi ka valitsev maailmameister Ott Tänak. Oma hääle saavad anda kõik fännid, süsteem võimaldab seda teha mitu korda.