Juventus võib Cristiano Ronaldo maha müüa 

Tunamullu suvel Madridi Realist 100 miljoni euro eest Juventusesse siirdunud Ronaldo on klubiga võitnud Itaalia meistritiitli ja superkarika. Meistrite Liigas pole loodetud edu veel saavutatud. Mullu pudeneti konkurentsist veerandfinaalis, vaatamata sellele, et portugallane selles sarjas oma meeskonna viimased viis väravat lõi. Tänavu on jõutud kaheksandikfinaali, mille avamängus võõrsil Lyonile 0:1 kaotati. Korduskohtumine on pidamata ning koroonaviiruse tõttu pole teada, millal see toimuda võiks.