Spordivaria Talvine võllanali muutub reaalsuseks? Tehvandi spordikeskuse miinus kasvas kuuga 100 000 euro võrra Kaspar Koort , täna, 20:30

Kääriku kergejõustikustaadion peaks saama uue näo 1. juuniks. Loodetavasti on ka koroonaviirus selleks ajaks taandunud ning sportlased saavad seal mõnuga harjutama asuda. Foto: Kristjan Karis

Märtsi alguses kirjutasime, kuidas erakordselt soe talv tõi Otepää kanti musta masenduse. Sõna sai ka Tehvandi ja Kääriku spordikeskusi ning Tartumaa tervisespordikeskust koondava sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige Kristjan Karis, kes nentis toona, et võrreldes plaanitava eelarvega ollakse 150 000 euroga miinuses. Ta lisas, et omavahel on visatud ka võllanalja, et äkki jääb ära ka 13. juunile plaanitud Otepää Ironmani triatlon – siis oleks 2020. aasta suisa „täiuslik“.