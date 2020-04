Tiidrek Nurme: mul pole palju vaja selleks, et oma treeningud ära teha 

Nurme oli planeerinud osaleda mitmel võistlusel, mis nüüdseks on katkestatud. Sellele vaatamata on sportlane optimistlik ning usub, et käesoleva perioodi jooksul tehtavad treeningud tasuvad end siiski ära.

"Usun, et kui praegu trenni teen, siis küllap toob see mulle kasu suvel. Kui mitte sportlikul kujul, siis tervise mõttes igal juhul. Tegelikult mina pikamaajooksjana olen ikkagi või sees. Mul ei ole vaja väga palju inventari, et oma põhitreeningud ära teha. Ma võin minna ja mul on vaja tossupaari, häid riideid, võib-olla käekella – teine kord pole sedagi vaja – ja asju, mida mul on ühel treeningul vaja, pole üldse palju," lausus Nurme.