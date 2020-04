CALIFORNIA RAHABOSS: Narkoärisse sisenenud Mike Tysoni firma teenib kanepi müügiga üle poole miljoni euro kuus 

Firma tegutseb California osariigis, kus kanep ja selle kasvatamine on legaalne. Mike Tysoni, kes ise oli aastaid pahuksis mitmete kangete narkootikumidega, sõnul muutis kanepi tarvitamine ta rahulikuks inimeseks. Mehe sõnul lähtus ta loogikast, et kui kanep aitas teda, siis see võiks aidata ka teisi.