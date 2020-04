Jelena Välbe sõnul on Johaug naiste suusatamise ära rikkunud: see on täielik müstika, kuidas ta võistleb nagu robot 

Meeste murdmaasuusatamise MK-sarja üldkokkuvõtte võitis venelane Aleksandr Bolšunov. Jelena Välbe sõnul pole kahjuks näha, et naiste konkurentsis suudaks keegi Therese Johaugi ülemvõimu lõpetada.

Endine suusatipp pole rahul ka oma hoolealustega. Kui Natala Neprjajeva tuli MK-sarja kokkuvõttes kolmandaks, siis suures plaanis oli seis nukker. "Naiste koondis on meie Achilleuse kand," tunnistab 51aastane venelanna. "Tundub, et meie naissuusatajad lähevad starti teadmisega, et nad kaotavad."

Lõppenud MK-hooaja tavadistansidel jäi Therese Johaug vaid kolmel korral esikohast ilma. Välbe sõnul olid needki korrad pigem tööõnnetused. Näiteks toob ta Holmekolleni 30 km võistluse, kus norralanna jäi rootslanna Frida Karlssoni järel teiseks. "Johaug kaotas Karlssonile ainult seepärast, et ta jättis suusad vahetamata," meenutas Välbe.

Johaugi edu MK-sarjas teisel kohal lõpetanud Heidi Wengi ees oli üle 800 punkti. "Ma ei saa aru, kuidas üks suusataja võib läbi hooaja võistelda nagu robot," imestab Välbe. "See on täielik müstika, kuidas tema edu teiste ees on kasvanud nii suureks."

"Võimalik, et ta on leidnud mingi imelise treeningmeetodi. Sellisel juhul võiks ta seda teistelegi jagada. Talle endale oleks põnevam, kui tal oleks tõsiseltvõetavaid konkurente," jätkas ta.

Kuigi Rootsist on peale kasvamas 20aastane Frida Karlsson ja temast kaks aastat vanem Ebba Andersson, siis Välbe nende edusse ei usu. "Mõnel üksikul etapil võivad nad üllatada, nagu eelmisel aastal. Üldiselt usun, et Johaugi ülemvõim kestab veel kaks aastat," selgitab Välbe.