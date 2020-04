Tennis SPORDIMAAILMA IGOR MANGID? Wimbledoni tenniseturniiri korraldajad olid viirusepuhangu vastu kindlustatud ja saavad võimsa hüvitise Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 11:03 Jaga: M

Wimbledoni murul me tänavu sportlasi ei näe, kuid korraldajad panevad tasku ikkagi kena kopika. Foto: Reuters/Scanpix

Legendaarse Wimbledoni tenniseturniiri korraldajad teatasid sellel nädalal, et võistlus jääb esimest korda peale teist maailma sõda ära. Spordiüldsust üllatas, et turniiri ei üritatud paar kuud edasi lükata. Nüüd on selgunud põhjus. Wimbledon oli viirusepuhangu vastu kindlustatud ja neid ootab suur rahatšekk.