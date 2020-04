SÜNGE NÄDAL: Briti poksija kaotas koroonaviiruse tõttu juba teise pereliikme 

"Asi on tõsine! Inimesed käivad ikka väljas, kuigi nad ei tohiks," kirjutas Yarde sotsiaalmeedias. "Ma tean, et Covid-19 kohta on palju erinevaid arvamusi ja minul on enda oma, aga ma tean, et need arvamused pole eluga riskimist väärt. Lihtsalt püsige kodus. Isa, puhka rahus. Vanaema, puhka rahus."