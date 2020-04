Rally Estonia luhtunud võimalus – 2021. aastal olnuks MM-etapi korraldamine reaalsem kui iial varem 

Kuigi eestlased lootsid, et Rally Estonia saab ühel hetkel MM-etapiks, siis rallijuhtide sõnul oli see väga ebareaalne. "Meie strateegia on muutuda aina globaalsemaks ja seepärast liigub WRC järjest enam Euroopast ka uutele kontinentidele," tõdes ralli MM-sarja toonane juht Oliver Ciesla Õhtulehele antud eksklusiivintervjuus aasta alguses.

"Ma ei taha kindlasti öelda, et Rally Estonial pole võimalik MM-sarja pääseda, kuid kui lõpuni ausaks jääda, siis selle tõenäosus vähemalt lähiaastatel on pigem väike. Me peame lähtuma ka sellest, kuidas meie spordiala kõige paremini reklaamida," lisas ta.

Kuid koroonaviiruse puhang, mitmed ärajäänud rallid ja majanduslik kitsikus on pannud meeskonnad olukorda, kus järgmisel aastal pikki ülemere sõite ei soovita ette võtta. Hyundai tiimi pealik Andrea Adamo tunnistas paar päeva tagasi, et järgmine hooaeg tuleb rahaliselt väga kriitiline.

"Mootorisport ei saa sama suuri eelarveid nagu varem. Järgmise aasta reeglites tuleb kulusid kärpida," kinnitab Adamo. "Ma ei usu, et kõik tiimid saavad maksta selliseid summasid. See on fakt. Olen kolleegidega juba rääkinud ja oleme kõik sarnases olukorras."

Adamo vihjab tänavusele kalendrile, kus on hetkeseisuga 14 rallit. Nendest kuus on planeeritud kaugetesse riikidesse. Itaallasse sõnul tuleb järgmise hooaja kalender kindlasti üle vaadata.

2020. hooaja kalendris on Mehhiko, Argentina, Tšiili, Keenia, Uus-Meremaa ja Jaapani etapid. Pikad ja logilistiselt keerukad võistlused ajavad meeskondade kulud ülisuureks ja kõikidest tiimidest tuleb signaale, et WRC-promootorid ja rahvusvaheline autospordiliit FIA peavad kuskilt kulusid kärpima.