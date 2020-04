Eesti meisterklubi tegevjuht: oleme koostanud kriisieelarve, aga mängijate palkade kallale pole pidanud minema 

"Kõige keerukam on hetkel ikkagi eelarveline pool. Me ei tea täpselt, kuidas antud viirusest tingitud majanduslangus Eesti spordile ja ettevõtetele mõjub, kuidas ja mis ajahetkel saab töö tavapärases rütmis jätkuda. Aga raskused on ületamiseks ning koos tegutsedes tuleme sellest veel tugevamana välja," selgitas Järva.

Flora tegevjuht tunnistab, et juba on tehtud ka kriisieelarve, kuid kellegi palkade kallale veel pole mindud. "Oleme klubi juhtkonnaga koostanud kriisieelarve, et klubi saaks jätkusuutlikult edasi toimetada. Tulude osakaal on küll mingis osas langenud (nt väljakute rent, liikmemaksud, ürituste korraldus jne), seetõttu peame ka kulutused väga kindlates piirides hoidma," kirjeldas ta.