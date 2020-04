SUUR SEGADUS: jalgpalliliigad mässavad UEFA vastu ja soovivad hooajad lõpetada 

Belgia liiga teatas sellel nädalal, et nemad sellel hooajal väljakule enam ei tule. Samu signaale on tulnud ka Hollandist ja Šotimaalt, kuigi nemad pole asjale veel ametlikku käiku andnud. Nende riikide mässamine paneb UEFA keerulisse olukorda.

Katuseorganisatsiooni ülbus ajas mitmed liikmesriigid pöördesse. "UEFA ähvardus jätta väiksemate riikide meeskonnad oma sarjadest välja on farss. Keda nad lisaks viie suurriigi klubidele sinna kutsuvad? Valgevene meeskonnad?" paugutasid Šotimaa jalgpalliliiduga seotud allikad sealses meedias. "Kui UEFA oma ähvarduse täide viib, siis on rahvusvahelise spordikohtu ukse taga pikad järjekorrad."

Väidetavalt andis UEFA liigadele hooaegade lõpetamiseks pikendust kuni 3. augustini. Sellele vihjas ka Hollandi jalgpalliliidu ametlik teade. Nende sõnul on selleks kuupäevaks mängude ära pidamine ebareaalne, mistap nad kaaluvad hooaja lõpetamist.

"Liigakalendrite ühtsus on rangelt vajalik, et tänavune hooaeg saaks ühiselt lõpetatud ja saaksime alustada uue aastaga," kinnitas UEFA. Kui liigade vahel pole ühtsust, siis satub Euroopa jalgpall keerulisse olukorda. Näiteks kerkivad üles küsimused, et millal on avatud ühine üleminekuaken ning millal algavad eurosarjade kvalifikatsioonimängud?

Peamine mure UEFA jaoks on raha. Mitmete liigade jaoks on hooaja lõpetamine ning telerahade teenimine elu ja surma küsimus. Saksamaal on väidetavalt 13 klubi pankroti äärel, kui nende eelarvesse ei lisandu sinna planeeritud telerahad. Seis on keeruline kõigis viies suurliigas ehk Inglismaal, Hispaanias, Itaalias, Saksamaal ja Prantsusmaal. Lisaks on ka UEFA arvestanud oma eelarvetes meedialt tulevate summadega.

Belgia liigal seda mure pole. Pea ainsana riigina oli nende telelepingutesse kirjutatud klausel, et ettenägematute probleemide korral see neid ei mõjuta. Nemad on kolmelt telekanalilt rahad kätte saanud ja tagasi neid maksma ei pea. Hollandi ja Šotimaa liigadel sarnast klauslit pole, kuid nende rahaline kaotus poleks väga suur.