"Vürtsika" nimega Valgevene jalgpalliklubi meelitab hordide kaupa Euroopa vutifänne 

Teatavasti on Valgevene üks väheseid kohti maailmas, kus veel jalgpalli mängitakse ning sestap on riigi vutiliiga poole pöördunud paljude igavlevate jalgpallisõprade pilgud. Ning eriti suur huvi on tekkinud Slutski klubi vastu, kellel hetkel tabelis võit ja kaotus.

Lisaks sellele, et oma uutele lemmikutele elatakse sotsiaalmeedia kanalites innukalt kaasa, katsutakse klubi käekäigule muulgi moel abiks olla. Näiteks andis Slutsk hiljuti teada, et otsib uut särgisponsorit, mispeale asusid uued poolehoidjad kohe Pornohubi pornoportaali südametunnistusele koputama: mis saaks olla parem kui see, et Lirvade sponsoriks oleks täiskasvanutele mõeldud veebisait?!