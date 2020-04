NBA superstaar ei saa üllataval põhjusel kodus visketrenni teha 

Nii veedabki NBA valitsev MVP oma aega pereringis, vahepeal köögis vaaritades ja käepäraste vahenditega jõuharjutusi tehes, et keha päris rooste ei läheks.

"Jah, mul puudub ligipääs korvirõngale," tõdes Antetokounmpo klubi korraldatud virtuaalsel pressikonverentsil. "Paljudel NBA mängijatel on kodus väljak, aga mul ei ole. Teen lihtsalt jõuharjutusi, sõidan jalgrattaga, jooksen trenažöörl, tõstan raskusi ja hoian end sel kombel vormis, kuid jah, korvpalli ma ei mängi."

Ta lisas, et vajalikud jõuseadmed sai ta klubilt ning et mehed ikka kodus püsiks, toob üks toitlustusfirma soovi korral ka söögid koju kohale.

"Tegelikult on perega koos olla suurepärane," näeb Antetokounmpo ka asja helgemat poolt. "Hooaja jooksul pole sellist aega kuigi palju. Kuid samas midagi pole teha, ma tean, et kogu meeskond igatseb korvpalli. Me kõik tahaksime mängida."