Soomlased on Jyväskylä MM-ralli toimumise osas mõõdukalt optimistlikud 

Pärast Monte Carlo, Rootsi ja Mehhiko rallisid on MM-sarja tulnud paus, põhjuseks mõistagi koroonapandeemia. Teadmata ajaks on edasi lükatud Argentina, Portugali ja Itaaia rallid ning otsus juulisse planeeritud Keenia ralli osas tehakse ilmselt uuel nädalal.

Soomlased seavad praegu sihte selles suunas, et 6. augustil Jyväskylä rallile start ikkagi antakse. Tõsi, trükisoojas esimeses rallijuhendis antakse mõista, et sõltuvalt olukorrast tuleb olla valmis ka mustemaks stsenaariumiks.

"Neil erakordsetel aegadel pole kerge rallist rääkida, sest meie tähelepanu on suunatud märksa tähtsamatele asjadele: oma armastatutele, meile endile, kolleegidele, samuti ka oma äridele ja organisatsioonidele, mis on pandeemiast väga tugevalt mõjutatud," kirjutatakse juhendis.

Praegu saame vaid jätkata tööd, et korraldada nendes oludes parim võimalik üritus ja me saame vaid loota, et augusti alguseks on olukord muutunud ja me saame tulla kokku ja tähistada rallit, selle aastapäeva ja ülemaailmse karantiiniaja lõppu!"