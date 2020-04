Inglismaa jalgpallistaarid ei soovi palgakärbet: see tähendaks riigile sadu miljoneid saamata jäävaid makse 

Mängijate ühendus tõi välja, et aasta aega kestev 30protsendine palgakärbe tähendaks seda, et kõrgliiga mängijatele jääks maksmata umbes 500 miljonit naela (570 miljonit eurot) - see tähendaks aga omakorda seda, et riigil jääks saamata üle 200 miljoni naela (227 miljoni euro) makse.