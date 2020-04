TOHOH! Koroonakriisis heitlevas Itaalias loodetakse jalgpalli meistriliigaga jätkata juba maikuus 

Eilse seisuga on saapamaal andnud positiivse proovi ligi 120 000 inimest, surmajuhtumeid on 14 681. Siiski leitakse, et jalgpallimängudega saaks juba järgmise kuu keskpaigas jätkuda. Sellega loodab Itaalia jalgpalli liit, et kui sealt alates pidada kohtumisi iga kolme või nelja päeva tagant, on nii võimalik hooaeg lõpetada juuli alguses.

Selle põhjal saaks 20. mail peetud 26. mänguvooru, mille järel jääks klubidel veel 12 kohtumist. Plaan ei arvesta Meistrite Liiga ja Euroopa Liiga võimalike jätkumistega. Itaalia klubidest on nendes sarjades konkurentsis veel Torino Juventus, Napoli, Atalanta, Milano Inter ja AS Roma. Praeguse seisuga on mõlemad sarjad lükatud määramata ajaks edasi.

Endine Itaalia koondise peatreener, 2006. aastal meeskonna MM-tiitlini tüürinud Marcelo Lippi leiab, et meistriliiga tuleks igal juhul lõpuni mängida, isegi siis, kui kohtumisi peab pidama suletud trubüünide ees.

"Arvan, et meistriliiga peaks saama lõpu, isegi juhul, kui seda tuleb teha suletud uste taga. See tähendab, et järgmine hooaeg peab algama hiljem. Oleme nii Itaalias kui ka maailmas absurdses olukorras," rääkis itaallane Radio Sportivale.

Hetkeseisuga on meistriliigas klubidel mängitud 26 või 25 kohtumist. Tabelitipp on tihe: tiitlikaitsja Juventus on kogunud 63 punkti ning edestab ühe silmaga Rooma Laziot, kolmandal positsioonil paikneval Interil on ühe vähempeetud matšiga koos 54 punkti.