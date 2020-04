Tommi Mäkinen: tiimid leiavad, et Safari ralli tuleks ära jätta 

Praegu proovitakse leida lahendusi, kuidas edasilükatud rallidele uusi toimumisaegu leida. Siiski on tõenäoline, et vähemalt osad neist tuleb täielikult ära jätta. Mäkinen leiab, et kui paar etappi jääb sõitmata, ei avaldaks see üldpildile suurt mõju.

"Otsitakse võimalusi ning loodetakse, et Portugalis ja Sardiinias saaks kihutada sügisel, kuid ma ei tea, kas see on kalendrit silmas pidades võimalik. Loodetavasti leitakse lahendus ning saame võrdlemisi korraliku hooaja. Kui paar etappi ära jätta, pole sellest katastroofi," lausus Mäkinen ringhäälingule Yle.

Prognoosi põhjal kestab praegune olukord Keenias juulini, kuid samas on viimaste nädalate jooksul viirusesse nakatunute arv oluliselt suurenenud, vahendas Rallit.fi.